Песков выразил сожаление из-за невыполнения Telegram требований законодательства

«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Ну, очень жаль, что компания не выполняет, но есть закон, который нужно выполнять», — сказал представитель Кремля.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что Telegram до сих пор не выполняет более 70% требований Роскомнадзора. По его словам, РКН действует в рамках закона и вправе напоминать платформе о необходимости соблюдать российские правила. Мессенджер частично взаимодействует с РКН, но многие предписания остаются без ответа.
