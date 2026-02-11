Ричмонд
Песков выразил сожаление из-за невыполнения Telegram требований законодательства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что решение Роскомнадзора о замедлении Telegram было принято из-за невыполнения требований законодательства РФ. В связи с этим он также выразил сожаление, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Ну, очень жаль, что компания не выполняет, но есть закон, который нужно выполнять», — сказал представитель Кремля.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что Telegram до сих пор не выполняет более 70% требований Роскомнадзора. По его словам, РКН действует в рамках закона и вправе напоминать платформе о необходимости соблюдать российские правила. Мессенджер частично взаимодействует с РКН, но многие предписания остаются без ответа.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

