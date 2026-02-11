Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские туристы с Кубы рассказали о 12-часовых отключениях электричества

Вернувшиеся с Кубы российские туристы сообщили о тяжелой ситуации на острове, включая острую нехватку топлива для самолетов и ежедневные длительные отключения электричества.

Вернувшиеся с Кубы российские туристы сообщили о тяжелой ситуации на острове, включая острую нехватку топлива для самолетов и ежедневные длительные отключения электричества.

— Я жила там с детьми, и последние недели мы уже молились и ждали наш самолет. А в последний день мы узнаем, что наш самолет, возможно, не полетит, потому что нет топлива, — рассказала одна из туристок РЕН ТВ.

Другой отдыхающий сообщил, что его вылет задержали в общей сложности на 12 часов, а питание за это время предложили лишь один раз. Туристы также отметили, что электричество в домах зачастую отключают на 12−18 часов в сутки, что лишало их возможности приготовить еду или пользоваться кондиционером.

9 февраля власти Кубы предупредили международные авиакомпании о том, что на острове заканчивается авиационное топливо. По информации СМИ, дефицит топлива прежде всего затронет авиакомпании из США, Испании, Панамы и Мексики.

В этот же день стало известно, что российским туристам на Кубе массово предлагали переехать из люксовых отелей в гостиницы классом ниже из-за топливного кризиса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше