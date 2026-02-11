В ГД рассказали, как Онищенко впечатлил Жириновского трудолюбием

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в бытность главой Роспотребнадзора своим трудолюбием впечатлил основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Он (Онищенко — прим. ТАСС) жуткий трудоголик. Когда он пришел к нам на фракцию выступать, даже Жириновского, трудоголика жуткого, он сумел тогда удивить. Он сказал, что человеку достаточно в сутки спать 20 минут и больше надо работать. И он действительно приезжал на работу в 4−3 утра», — рассказал депутат.
Онищенко, продолжил Нилов, объяснял это размерами России и многообразием часовых поясов на ее территории. «Поэтому он приезжал на работу тогда, когда его подчиненные — а Роспотребнадзор это федеральная структура — на Дальнем Востоке еще находились на работе», -пояснил парламентарий.