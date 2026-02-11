В ГД предложили увеличить пенсионные баллы за отпуск по уходу за ребенком

В документе указано, что сейчас за каждый полный календарный год отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет одному из родителей начисляется ИПК, размер которого зависит от количества детей: 1,8 — за первого ребенка, 3,6 — за второго ребенка, 5,4 — за третьего и четвертого. При этом максимальный размер ИПК, который можно получить за один календарный год при осуществлении трудовой деятельности, равен 10.