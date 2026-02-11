Ричмонд
В Новосибирской области построят школу искусств за миллиард рублей

Заказчиком выступает Министерство строительства региона.

Источник: Аргументы и факты

В поселке Ордынское Новосибирской области планируют возвести новую детскую школу искусств на 500 мест. Стоимость строительства превышает один миллиард рублей, сообщает сайт госзакупок.

Заказчиком выступает Министерство строительства региона. Контракт на проектирование и возведение здания оценивается в 1,055 млрд рублей. Подрядчику предстоит разработать проект и выполнить все земляные и строительные работы. Школа будет трехэтажной, площадь застройки — 740,7 кв. м.

Прием заявок на участие в тендере продлится до 19 февраля 2026 года. Строительство планируют начать в 2026 году и завершить к 11 декабря 2028 года.