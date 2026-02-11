Ограничения на полёты ввели в аэропортах Казани и Калуги

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
В Росавиации уточнили, что решение приняли в рамках стандартных процедур. Меры связали с необходимостью обеспечить безопасность полётов гражданской авиации.
Ранее Росавиация сняла ограничения в аэропортах Краснодара и Сочи. Ведомство проинформировало о возвращении к стандартному режиму работы этих воздушных узлов. До этого ограничения также вводили для обеспечения безопасности полётов. Также сообщалось, что в Краснодарском крае, в станице Пластуновской, обнаружили обломки беспилотников. Фрагменты аппаратов упали при отражении воздушной атаки ВСУ.
