Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разумков: Киев ждут большие проблемы, если Трамп прекратит помощь

Киев столкнётся с большими проблемами, если президент США Дональд Трамп потеряет интерес к украинскому конфликту, заявил депутат Дмитрий Разумков.

Киев столкнётся с большими проблемами, если президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на фоне падения рейтинга Республиканской партии перед выборами в Конгресс потеряет интерес к украинскому конфликту, заявил депутат Дмитрий Разумков.

Он уточнил, что в настоящее время практически вся военная помощь украинской стороне держится на том, что страны Европы покупают вооружение у США и передают его Украине.

«Если они будут видеть, что этот кейс им не приносит электорального плюса, они его будут откладывать до лучших времён — а для нас это большая проблема», — сказал Разумков.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала. Украинский парламентарий отметил, что даже небольшое снижение фокуса внимания окружения Трампа окажет сильное влияние.

«Тогда нам будет, правда, очень тяжело. Потому что мы с вами буквально недавно столкнулись с ситуацией, когда не было вообще ракет Patriot», — заявил он.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны. Он подчеркнул, что Зеленский хочет продолжать конфликт.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше