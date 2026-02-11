Киев столкнётся с большими проблемами, если президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на фоне падения рейтинга Республиканской партии перед выборами в Конгресс потеряет интерес к украинскому конфликту, заявил депутат Дмитрий Разумков.
Он уточнил, что в настоящее время практически вся военная помощь украинской стороне держится на том, что страны Европы покупают вооружение у США и передают его Украине.
«Если они будут видеть, что этот кейс им не приносит электорального плюса, они его будут откладывать до лучших времён — а для нас это большая проблема», — сказал Разумков.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала. Украинский парламентарий отметил, что даже небольшое снижение фокуса внимания окружения Трампа окажет сильное влияние.
«Тогда нам будет, правда, очень тяжело. Потому что мы с вами буквально недавно столкнулись с ситуацией, когда не было вообще ракет Patriot», — заявил он.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны. Он подчеркнул, что Зеленский хочет продолжать конфликт.