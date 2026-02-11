В аэропортах Казани и Калуги введены ограничения на полеты

Аэропорты Казани и Калуги временно приостановили прием и отправку самолетов. Об этом сообщила пресс-службе Росавиации в телеграм-канале.
«Аэропорт Казани. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении. Уточним, что на территории республики Татарстан была объявлена беспилотная опасность.
Позже ведомство заявило о приостановки приема и отправки рейсов в аэропорту Грабцево (Калуга). Отмечается, что меры направлены на обеспечение безопасности полетов.
Ранее KP.RU писал, что аэропорт Сочи временно приостановил прием и выпуск самолетов по соображениям безопасности. В Росавиации уточнили, что введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасных условий полетов.
Также из-за ограничений на прием воздушных судов семь рейсов, направлявшихся в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы. Обстановка в терминале аэропорта остается спокойной.