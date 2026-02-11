У жителя Владивостока изъяли Lexus за долги по штрафам

Злостный неплательщик административных штрафов за нарушения ПДД был задержан 9 февраля во Владивостоке. Задержание произошло в ходе совместного профилактического рейда «Должник», организованного ГАИ Владивостока и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, сообщила ГАИ Владивостока.
«Инспекторы ГАИ Владивостока изъяли транспортное средство Lexus у 28-летнего злостного неплательщика и поместили его на стоянку временного содержания, в связи с тем, что у нарушителя отсутствует водительское удостоверение РФ», — говорится в сообщении.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа». Санкция статьи предусматривает штраф в двойном размере от суммы неоплаченного взыскания (но не менее 1 000 рублей), либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.
Напомним, полиция задержала злостного нарушителя ПДД в Артёме. У мужчины оказалось 78 неоплаченных штрафов. Полиция составила в отношении мужчины 32 административных протокола.