Решение суда от 2018 года о блокировке Telegram не отменено

Блокировка мессенджера Telegram по решению Таганского суда остается в силе.

Источник: Комсомольская правда

Решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram, принятое еще в 2018 году, по-прежнему остается в силе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Решение о блокировке Telegram от 2018 года до сих пор действует. Его никто не отменял», — сказал инсайдер.

Напомним, 10 февраля 2026 года Роскомнадзор официально подтвердил замедление работы мессенджера Telegram из-за нарушения законодательства. В тот же день Таганский суд Москвы зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении компании.

В 2025 году Telegram уже подвергался штрафам. В сентябре суд оштрафовал мессенджер на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, а в октябре — на 7 миллионов рублей за отказ бороться с таким контентом.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что администрация мессенджера Telegram не привела свой сервис в соответствие с российскими законами. Это вынудило регулятор принять меры по замедлению его работы.

