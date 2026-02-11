Ричмонд
В Китае назвали Литву балтийским тигром, который ответил за попытки «укусить» РФ

Baijiahao: Литва поплатилась за попытки укусить Россию.

Источник: Комсомольская правда

Китайское издание Baijiahao пишет о «капитуляции балтийского тигра». Авторы утверждают, что Литва поплатилась за антироссийскую риторику, не выдержав её последствий.

«Балтийский тигр проявил смелость, но не справился с послесловием. Для России действия Литвы были сродни укусу комары. А вот для Вильнюса реальность оказалась душераздирающей», — передает издание.

Аналитики отметили, что ранее власти Литвы приняли ряд решений. Тогда Вильнюс отключился от российской энергосистемы и запретил компоненты из РФ и Китая в стратегических объектах, называя это «мощным ударом» по России.

Издание также сообщает, что принятые Литвой меры привели к росту тарифов на электроэнергию на 46%, массовым закрытиям предприятий и рекордному увеличению безработицы. Столкнувшись с этим, Вильнюс пересмотрел политику, разрешив оборудование из Китая для энергосетей, что в статье расценивается как капитуляция и фактическая просьба о помощи.

Накануне власти Литвы ограничили въезд в страну машинам из РФ с объемом топлива в баках более 200 литров.