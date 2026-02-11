Издание также сообщает, что принятые Литвой меры привели к росту тарифов на электроэнергию на 46%, массовым закрытиям предприятий и рекордному увеличению безработицы. Столкнувшись с этим, Вильнюс пересмотрел политику, разрешив оборудование из Китая для энергосетей, что в статье расценивается как капитуляция и фактическая просьба о помощи.