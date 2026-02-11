В Московский регион вслед за оттепелью придет похолодание

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Вслед за оттепелью в Московский регион 15 февраля придет похолодание, но сильных морозов пока не прогнозируется. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В воскресенье начнется понижение температуры. Пройдет холодный атмосферный фронт. Ветер развернется на северо-западный. В течение суток прогнозируют снег. Температура минус 2−7 градусов. Это оттепель [на неделе], это еще не весна», — сказала Макарова.
Она отметила, что прогнозируемые условия можно назвать умеренно морозной погодой. Сильных, аномальных морозов пока не будет, однако полностью их исключать в этом сезоне пока рано.
«У нас критерии такие [для определения аномальных температур]: отклонение от нормы на 7 и более градусов в сторону минуса — а это у нас и апрель охватывает. И есть еще понятие сильного мороза. Вот сильного мороза точно не будет. Они большая редкость для нас», — сказала Макарова.
Она объяснила, что под сильными морозами подразумевается температура порядка минус 30 градусов.