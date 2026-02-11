В Хабаровском крае возобновили движение поездов после схода вагонов с углём

В Ванинском районе Хабаровского края полностью восстановили движение поездов по штатной схеме спустя сутки после аварии на перегоне Датта — Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сход 25 вагонов с углём произошёл вечером 9 февраля около 21:00. В составе произошла расцепка, из-за чего 25 вагонов сошли с рельсов и 21 опрокинулся — в результате аварии оба пути получили повреждения. К месту происшествия оперативно прибыли два аварийно-восстановительных поезда и ремонтные бригады ДВЖД. Работы велись круглосуточно.
Вечером 10 февраля на одном из путей организовали реверсивное движение составов. Пассажирские поезда № 351/352, задержанные из-за ЧП, вернули в Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре. К 7 утра 11 февраля последствия аварии полностью ликвидировали, и движение поездов возобновилось по штатной схеме.
Ванинские и Комсомольские транспортные прокуроры контролируют доставку пассажиров до конечных пунктов и соблюдение их прав. На вокзалах работают мобильные приёмные, где можно получить всю необходимую помощь и информацию. Причины аварии устанавливают специалисты, возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ.