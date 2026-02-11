В Хабаровском крае возобновили движение поездов после схода вагонов с углём

Сход 25 вагонов с углём произошёл вечером 9 февраля около 21:00. В составе произошла расцепка, из-за чего 25 вагонов сошли с рельсов и 21 опрокинулся — в результате аварии оба пути получили повреждения. К месту происшествия оперативно прибыли два аварийно-восстановительных поезда и ремонтные бригады ДВЖД. Работы велись круглосуточно.