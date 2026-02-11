Депутат объяснила скачок цен на огурцы и обещала снижение к марту

Она отметила, что зимой основным поставщиком свежих огурцов являются тепличные хозяйства, затраты которых напрямую зависят от цен на электроэнергию. Парламентарий прогнозирует, что с потеплением в конце февраля — начале марта цены начнут постепенно снижаться. Кроме того, Оглоблина добавила, что производители несут дополнительные затраты, адаптируясь к запросам потребителей и улучшая качество упаковки, передает ТАСС.