Депутат объяснила скачок цен на огурцы и обещала снижение к марту

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина заявила, что резкий рост цен на огурцы в России вызван сезонными факторами, и пообещала стабилизацию цен к началу весны.
Она объяснила, что стоимость огурцов, которая в некоторых точках превышает 300 рублей за килограмм, объясняется сложными погодными условиями.
— В этом году мы наблюдаем аномально низкие температуры даже в южных регионах, что привело к резкому увеличению энергопотребления и, соответственно, себестоимости продукции, — пояснила Оглоблина.
Она отметила, что зимой основным поставщиком свежих огурцов являются тепличные хозяйства, затраты которых напрямую зависят от цен на электроэнергию. Парламентарий прогнозирует, что с потеплением в конце февраля — начале марта цены начнут постепенно снижаться. Кроме того, Оглоблина добавила, что производители несут дополнительные затраты, адаптируясь к запросам потребителей и улучшая качество упаковки, передает ТАСС.
Между тем в новосибирских продуктовых магазинах килограмм длинноплодных или среднеплодных гладких огурцов стал стоить 110−150 рублей, а такое же количество короткоплодных овощей — 320−330 рублей, что дороже стоимости свиного окорока или куриной грудки в регионе.