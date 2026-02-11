11 февраля в Новосибирске улицу Ленина открыли для транспорта

Напомним, с ноября прошлого года этот отрезок был временно закрыт для транспорта. Причиной послужила подготовка к новогодним праздникам — улицу превратили в пешеходную зону. Как главная туристическая артерия города, она ежегодно создаёт праздничную атмосферу для жителей и гостей Новосибирска.