Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11 февраля в Новосибирске улицу Ленина открыли для транспорта

По ней снова могут ездить автомобили.

Источник: Комсомольская правда

С 11 февраля вновь открыто движение по одному из центральных участков улицы Ленина — между площадью Ленина и улицей Советской. Это решение стало долгожданной новостью для водителей города.

Напомним, с ноября прошлого года этот отрезок был временно закрыт для транспорта. Причиной послужила подготовка к новогодним праздникам — улицу превратили в пешеходную зону. Как главная туристическая артерия города, она ежегодно создаёт праздничную атмосферу для жителей и гостей Новосибирска.

Для создания новогоднего настроения в 2025 году было установлено масштабное световое оформление. Бюджет проекта составил порядка 2 миллионов рублей. На эти средства были смонтированы эффектные инсталляции, включая светящийся потолок, арку в форме знаменитого фасада театра оперы и балета, декоративные шары и 27 искусственных новогодних елей.