11 февраля в Новосибирске улицу Ленина открыли для транспорта

С 11 февраля вновь открыто движение по одному из центральных участков улицы Ленина — между площадью Ленина и улицей Советской. Это решение стало долгожданной новостью для водителей города.
Напомним, с ноября прошлого года этот отрезок был временно закрыт для транспорта. Причиной послужила подготовка к новогодним праздникам — улицу превратили в пешеходную зону. Как главная туристическая артерия города, она ежегодно создаёт праздничную атмосферу для жителей и гостей Новосибирска.
Для создания новогоднего настроения в 2025 году было установлено масштабное световое оформление. Бюджет проекта составил порядка 2 миллионов рублей. На эти средства были смонтированы эффектные инсталляции, включая светящийся потолок, арку в форме знаменитого фасада театра оперы и балета, декоративные шары и 27 искусственных новогодних елей.