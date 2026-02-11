Ричмонд
На каких трассах ограничили движение транспорта, рассказали казахстанские дорожники

В «КазАвтоЖоле» сообщили свежую информацию об ограничениях движения для всех видов автотранспорта, которые ввели в связи с ухудшением погодных условий 11 февраля.

Источник: Курсив

Акмолинская область:

на участке автодороги Астана — Караганда — Алматы км. 30 — 92 (ПВП Жибек жолы — граница Карагандинской области).

Карагандинская область:

на участке автодороги Астана — Караганда — Алматы км. 92 — 164 (граница Акмолинской области — ПВП Темиртау).

Ориентировочное время открытия движения — 11 февраля 2026 года в 11:00.

Абайская область:

С 02:00 обещали открыть движение только для легковых видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Семей — граница РФ (п/п Ауыл) км 2 — 113 (город Семей — граница РФ).

ВКО:

В ВКО в 06:30 откроют движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Алматы — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ км 1104 — 1191 (село Глубокое — город Шемонаиха).

Сейчас, как отметили в «КазАвтоЖол», дорожные службы очищают дороги от снега и посыпают их противогололедными материалами.

Ранее «Курсив» писал, что из-за метели или дождя со снегом закрыты дороги в четырех регионах республики: в Актюбинской, Кызылординской, Абайской и Карагандинской областях.