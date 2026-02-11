Функции врачей скорой помощи расширятся: что изменится

В России утвержден обновленный профессиональный стандарт врача скорой помощи. Он расширяет права медиков, позволяя им оказывать медицинскую помощь вне лечебных учреждений во время ЧС, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Минтруд РФ утвердил новый профстандарт врача скорой помощи. Так, у врача скорой появилась новая трудовая функция: оказание медпомощи вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях», — сказал Леонов для РИА Новости.
Парламентарий сообщил, что нововведение уточняет семь трудовых действий для функций врачей скорой помощи. В перечень входят: проведение сортировки пострадавших, координация действий медицинских подразделений как первичной бригады, взаимодействие с экстренными оперативными службами и управление процессом эвакуации.
