Экс-вокалист «Тараканов!» оставил в России многотысячные долги

В отношении музыканта в результате московские приставы завели исполнительное производство о взыскании 53,5 тысячи рублей, из которых 50 тысяч рублей — неоплаченный штраф, а 3,5 тысячи рублей — исполнительский сбор за неуплату штрафа в срок. При этом с музыканта в феврале 2024 года прекратили взыскивать задолженность (ее сумма неизвестна) по кредитным платежам в связи с тем, что не удалось установить местонахождение должника и его имущества.