Новосибирский государственный университет оштрафован на 25 тысяч рублей за незаконный снос физматшколы.
Запрет о сносе был вынесен судом и проигнорирован НГУ.
Новосибирский областной суд вынес постановление о наложении штрафа в размере 25 тысяч рублей на Новосибирский государственный университет за нарушение судебного запрета. 14 ноября 2024 года суд запретил снос здания физико-математической школы, расположенного по адресу улица Ляпунова, 3. Уведомление об этом было передано университету 15 ноября региональным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Несмотря на запрет, 16 ноября НГУ приступил к демонтажу здания, а к 22 ноября оно было полностью уничтожено. Суд отверг доводы университета о позднем получении уведомления, указав, что запрет вступил в силу с момента его получения. Снос здания в день после предупреждения суд квалифицировал как прямое и умышленное нарушение, которое привело к необратимым последствиям.
Штраф в размере 25 тысяч рублей был назначен в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, учитывая серьёзность нарушения. Сумма штрафа будет направлена в федеральный бюджет.
Татьяна Картавых