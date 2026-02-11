Ричмонд
Во Владивостоке после конфликта со школьником задержан водитель автобуса

Против мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное удержание подростка внутри закрытого автобуса.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. По данным Следственного комитета по Приморскому краю, подозреваемым по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ проходит местный житель, которого следствие считает причастным к ограничению свободы 15‑летнего подростка.

Следователи уточняют, что вечером 9 февраля 2026 года мужчина, работавший водителем маршрутного автобуса № 14, стоял на конечной остановке «Зеленый бульвар». По версии ведомства, он закрыл двери автобуса, применил физическую силу к подростку, удерживая его за куртку, и не дал ему выйти из салона, чем, как считают в СК, незаконно ограничил свободу несовершеннолетнего.

Сейчас подозреваемый задержан. В Следственном комитете сообщают, что решают вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.