Во Владивостоке после конфликта со школьником задержан водитель автобуса

Во Владивостоке возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. По данным Следственного комитета по Приморскому краю, подозреваемым по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ проходит местный житель, которого следствие считает причастным к ограничению свободы 15‑летнего подростка.
Следователи уточняют, что вечером 9 февраля 2026 года мужчина, работавший водителем маршрутного автобуса № 14, стоял на конечной остановке «Зеленый бульвар». По версии ведомства, он закрыл двери автобуса, применил физическую силу к подростку, удерживая его за куртку, и не дал ему выйти из салона, чем, как считают в СК, незаконно ограничил свободу несовершеннолетнего.
Сейчас подозреваемый задержан. В Следственном комитете сообщают, что решают вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.