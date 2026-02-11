Меркурис: Каллас поставят на место после её слов об уступках со стороны РФ

РФ поставит главу европейской дипломатии Каю Каллас на место после её высказывания об «уступках» Российской Федерации в пользу ЕС, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он уточнил, что Каллас не стоило питать иллюзий.
«Мне кажется, что для неё это фундаментальная ошибка думать, что россияне собираются оставить её слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий», — сказал Меркурис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Меркурис отметил, что если Каллас не прекратит «сознательно проводить политику эскалации» украинского конфликта, отношения между ЕС и Российской Федерацией ещё больше ухудшатся.
«Вместо того, чтобы улучшаться, отношения идут вспять. Ситуация продолжает ухудшаться. Нет никакого реального ощущения, что ситуация в будущем улучшится, пока ЕС не научится слушать», — заявил он.
Напомним, Каллас заявила, что ЕС составит перечень уступок, которые хочет потребовать от РФ по Украине.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала слова Каллас о создании списка требований.