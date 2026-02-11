Ричмонд
В Бурятии восстановили движение на трассе «Байкал» после ДТП

Участок дороги ранее перекрывали полностью в обоих направлениях.

УЛАН-УДЭ, 11 февраля. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе Р-258 «Байкал» в районе горного перевала Мандрик в Бурятии восстановлено. Об этом сообщили в Упрдор «Южный Байкал».

«Реверсивное движение снято», — сообщили в ведомстве.

Ранее на 415 км федеральной дороги Р-258 произошла авария с участием большегрузного автомобиля, был зарегистрирован разлив топлива. После ДТП движение перекрыли полностью в обоих направлениях, позже на месте организовали реверс.

В Бурятии на смену морозной погоде пришло потепление. Днем до минус 10 градусов, по южному Прибайкалью и юго-западу республики, в районе федеральной трассы «Байкал», — оттепель до плюс 2 градусов. На дорогах гололедица.