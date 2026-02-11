Тайна болезни и ранний уход в 32: что оборвало жизнь хоккеиста Федорова

Знаковой стала его первая серьезная игра против ХК «Сочи» — клуба, в котором он позже и завершит свой путь. В 2017 году он перешел в уфимский «Салават Юлаев», но самый результативный период его карьеры был связан с московским «Спартаком». В сезоне 2019/20 он набрал 41 очко за 58 матчей, демонстрируя мощь и мастерство.