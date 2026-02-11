Тайна болезни и ранний уход в 32: что оборвало жизнь хоккеиста Федорова

Хоккейный мир понес тяжелую утрату. На 33-м году жизни скончался бывший нападающий клубов КХЛ Артем Федоров. Его похороны пройдут в Москве 11 февраля.
Причина смерти — болезнь, подробности которой семья предпочитает пока не разглашать. Карьера талантливого игрока оборвалась внезапно и рано, оставив больше вопросов, чем ответов.
Aif.ru узнал о причинах трагедии у знакомых спортсмена.
Форвард попрощался с жизнью всего в 32 года.
Печальную новость подтвердил хоккейный клуб «Сочи», за который Федоров играл в свой последний сезон.
«запомнился болельщикам и коллективу яркой игрой, искренним отношением к своему делу, всегда был добрым и отзывчивым человеком», — говорится в сообщении команды.
К соболезнованиям присоединились и другие клубы, в том числе уфимский «Салават Юлаев». Последние три сезона хоккеист не выходил на лед, хотя официально о завершении карьеры не объявлял.
Знакомый хоккеиста рассказал о причине смерти.
Информацию о болезни Артема Федорова подтвердил его знакомый по имени Илья в разговоре с aif.ru.
«Я знаю, что у него была болезнь», — сказал он. При этом он уточнил, что родные Федорова предпочитают не разглашать сведения о том, чем именно болел хоккеист.
Эта болезнь вынудила его досрочно прекратить профессиональную деятельность и, в конечном итоге, стала причиной трагического исхода.
Его карьера была полна ярких переходов.
Воспитанник подмосковных клубов, Федоров дебютировал в КХЛ в 2015 году за московское «Динамо».
Знаковой стала его первая серьезная игра против ХК «Сочи» — клуба, в котором он позже и завершит свой путь. В 2017 году он перешел в уфимский «Салават Юлаев», но самый результативный период его карьеры был связан с московским «Спартаком». В сезоне 2019/20 он набрал 41 очко за 58 матчей, демонстрируя мощь и мастерство.
С оптимизмом смотрю в будущее.
Этими словами Артем Федоров комментировал свой переход из СКА в «Сочи» в сентябре 2022 года.
«Всё произошло очень быстро. Не было времени долго размышлять… Всё, что ни делается, всё к лучшему. Так что я рад, семья рада, меня все поддержали. Двигаемся дальше», — говорил он.
Однако в феврале 2023 года контракт был расторг, и на этом профессиональная биография игрока оборвалась. Он провел в КХЛ в общей сложности 376 матчей, набрав 169 очков по системе «гол+пас».
Прощание состоится на Машкинском кладбище.
Церемония прощания с Артемом Федоровым пройдет в воскресенье, 11 февраля. На нее смогут прийти все, кто хочет отдать последнюю дань уважения хоккеисту. Его запомнят не только по спортивным достижениям, но и как искреннего, доброго и отзывчивого человека, чей оптимизм и любовь к игре останутся в памяти болельщиков и коллег.
Эта преждевременная смерть вновь заставляет вспомнить о других трагических историях в КХЛ, как, например, судьба 26-летнего уфимца Сергея Бушмелева, чья жизнь также оборвалась слишком рано.