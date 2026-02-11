«Правильная» поза: Уролог объяснил, в каких случаях мужчинам стоит мочиться сидя

«Универсального ответа на вопрос о “правильной” позе не существует. Не бывает одной рекомендации для всех. Анатомические и физиологические особенности у мужчин различаются. Есть данные, что сидячее положение действительно может быть более удобным и эффективным для пациентов с увеличенной простатой или другими урологическими нарушениями. Однако у здоровых мужчин принципиальной разницы, как правило, не выявляется», — подчеркнул Моисеенко.