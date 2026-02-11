«Правильная» поза: Уролог объяснил, в каких случаях мужчинам стоит мочиться сидя

Вопрос о том, в каком положении мужчинам правильнее посещать туалет, в последние годы всё чаще становится предметом обсуждений. Если для женщин поза при мочеиспускании изначально не вызывает сомнений, то среди мужчин эта тема породила немало споров и мифов. Интерес к этой теме возник не на пустом месте — он основан на ряде клинических наблюдений.
Алексей Моисеенко.
Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника».
Считается, что при мочеиспускании сидя мышцы тазового дна могут находиться в более расслабленном состоянии, что может облегчить процесс опорожнения мочевого пузыря, особенно при проблемах с простатой или ощущении неполного опорожнения. При отсутствии жалоб и заболеваний существенной разницы между положениями не выявляется.
Специалист подчёркивает, что утверждения о вреде мочеиспускания стоя не подтверждены клиническими данными и не рассматриваются как причина воспалительных процессов. При этом сидячее положение может быть полезно мужчинам, которые одновременно испытывают трудности со стулом: использование подставки под ноги, приподнимающей колени, облегчает процесс дефекации.
Утверждения о прямой связи стоячей позы с развитием простатита или геморроя не имеют убедительных научных доказательств. Эксперт отметил, что ключевую роль в поддержании здоровья мочеполовой системы играют физическая активность, питьевой режим, питание и своевременное обращение к врачу.
«Универсального ответа на вопрос о “правильной” позе не существует. Не бывает одной рекомендации для всех. Анатомические и физиологические особенности у мужчин различаются. Есть данные, что сидячее положение действительно может быть более удобным и эффективным для пациентов с увеличенной простатой или другими урологическими нарушениями. Однако у здоровых мужчин принципиальной разницы, как правило, не выявляется», — подчеркнул Моисеенко.
Выбор позы остаётся вопросом личного комфорта. Главное — чтобы процесс проходил без боли, излишнего напряжения и неприятных ощущений. При любых проблемах врач рекомендует не менять привычки «по модным советам», а обращаться за профессиональной консультацией.
А ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о заметном снижении смертности от ряда серьёзных заболеваний в России. По её словам, предварительные данные за 2025 год уже показывают позитивные изменения. Особо отмечено снижение смертности от онкологических заболеваний. Также наблюдается значительный прогресс в борьбе с туберкулезом, который, по словам Голиковой, «считай, победили».
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.