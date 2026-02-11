Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Правильная» поза: Уролог объяснил, в каких случаях мужчинам стоит мочиться сидя

Вопрос о том, в каком положении мужчинам комфортнее и правильнее ходить в туалет, не имеет универсального медицинского ответа. Об этом Life.ru рассказал уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Алексей Моисеенко. Однако у сидячей позы есть преимущества.

Источник: Life.ru

Вопрос о том, в каком положении мужчинам правильнее посещать туалет, в последние годы всё чаще становится предметом обсуждений. Если для женщин поза при мочеиспускании изначально не вызывает сомнений, то среди мужчин эта тема породила немало споров и мифов. Интерес к этой теме возник не на пустом месте — он основан на ряде клинических наблюдений.

Алексей Моисеенко.

Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника».

Считается, что при мочеиспускании сидя мышцы тазового дна могут находиться в более расслабленном состоянии, что может облегчить процесс опорожнения мочевого пузыря, особенно при проблемах с простатой или ощущении неполного опорожнения. При отсутствии жалоб и заболеваний существенной разницы между положениями не выявляется.

Специалист подчёркивает, что утверждения о вреде мочеиспускания стоя не подтверждены клиническими данными и не рассматриваются как причина воспалительных процессов. При этом сидячее положение может быть полезно мужчинам, которые одновременно испытывают трудности со стулом: использование подставки под ноги, приподнимающей колени, облегчает процесс дефекации.

Утверждения о прямой связи стоячей позы с развитием простатита или геморроя не имеют убедительных научных доказательств. Эксперт отметил, что ключевую роль в поддержании здоровья мочеполовой системы играют физическая активность, питьевой режим, питание и своевременное обращение к врачу.

«Универсального ответа на вопрос о “правильной” позе не существует. Не бывает одной рекомендации для всех. Анатомические и физиологические особенности у мужчин различаются. Есть данные, что сидячее положение действительно может быть более удобным и эффективным для пациентов с увеличенной простатой или другими урологическими нарушениями. Однако у здоровых мужчин принципиальной разницы, как правило, не выявляется», — подчеркнул Моисеенко.

Выбор позы остаётся вопросом личного комфорта. Главное — чтобы процесс проходил без боли, излишнего напряжения и неприятных ощущений. При любых проблемах врач рекомендует не менять привычки «по модным советам», а обращаться за профессиональной консультацией.

А ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о заметном снижении смертности от ряда серьёзных заболеваний в России. По её словам, предварительные данные за 2025 год уже показывают позитивные изменения. Особо отмечено снижение смертности от онкологических заболеваний. Также наблюдается значительный прогресс в борьбе с туберкулезом, который, по словам Голиковой, «считай, победили».

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше