Очевидцы сообщили, что ночью на трассе в Омской области сломался автобус

Пассажиры говорят, что автобус встал недалеко от Тары.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, в ночь на 11 февраля, на трассе, по сообщению очевидцев, якобы сломался автобус, следующий по маршруту «Тевриз—Омск». Об этом пассажиры сообщили телеграм-каналу «Новости Омска Жесть».

«Автобус “Тевриз—Омск” встал на трассе недалеко от Тары. Стоим два часа, никаких действий, ничего неизвестно. Двигатель работает, мы в автобусе, но стоим, что-то сломалось», — рассказали пассажиры.

Люди высказали опасения из-за того, что застряли ночью на трассе и могут опоздать по своим делам.

На официальном сайте «Омскоблавтотранса» такой ночной рейс действительно есть. По расписанию автобус выезжает из Тевриза в 21:00 и прибывает в Омск в 05:45. Обслуживает рейс АО «Омскоблавтотранс».

Точные обстоятельства случившегося, а также то, чем закончился этот вероятный ночной инцидент, пока неизвестно — официальных комментариев от перевозчика и минтранса региона пока не поступало.