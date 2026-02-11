Эксперт Коновалов рассказал, в каких случаях можно не платить за услуги ЖКХ

Собственник жилья вправе отказаться от оплаты дополнительных жилищно-коммунальных услуг, если они были включены в квитанцию без его согласия. Об этом заявил преподаватель юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук Дмитрий Коновалов.
Как пояснил эксперт, обязанность платить за дополнительные услуги, такие как охрана, консьерж или уборка территории, возникает только на основании решения общего собрания собственников, проведенного с соблюдением всех процедурных норм и кворума.
— Гражданин вправе отказаться от оплаты дополнительных жилищных услуг, которые оказывались без согласия собственников помещений, — подчеркнул Коновалов в беседе с РИА Новости.
Он уточнил, что если при проведении такого собрания были нарушения, то собственник, не участвовавший в нем, может оспорить решение в судебном порядке. Юрист также напомнил, что некоторым категориям граждан (пенсионерам, военнослужащим, многодетным семьям, ветеранам труда) полагаются льготы по оплате ЖКХ.
5 февраля депутат Госдумы Сергей Миронов предложил вице-премьеру страны Марату Хуснуллину национализировать коммунальные сети, передав их под контроль государства. По словам парламентария, эта мера позволит значительно уменьшить расходы граждан на оплату коммунальных услуг.