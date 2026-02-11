Число въехавших в Россию финнов сократилось почти в 12 раз с 2023 года

Так, всего в 2025 году в РФ въехали 6 023 гражданина Финляндии. Преимущественно они пересекали границу в пешем порядке — 2 717 и на автомобиле — 2 353. Еще 943 финна пересекли границу на самолете, 8 — водным транспортом и 2 — по железной дороге. Частную цель визита указали 2 434 гражданина Финляндии, более 1 650 въехали как туристы, 1 578 человек указали деловую цель визита, 178 указали целью визита работу. Почти 150 человек въехали в РФ как обслуживающий персонал, 33 — для учебы.