Врач-имплантолог в Иркутской области может получать до 890 тысяч рублей

В Иркутской области в феврале 2026 года более 3200 вакансий предлагали зарплату от 200 тысяч рублей. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в регионе в январе составляла 84,1 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.
— Чаще всего высокий доход предлагают машинистам, водителям и сварщикам. Такие зарплаты обычно предлагают компании из добывающей отрасли, строительства, логистики и металлургии, — пишут аналитики.
В топ-10 вакансий с самыми высокими зарплатами в регионе лидирует врач стоматолог-хирург-имплантолог с доходом от 890 тысяч рублей на руки. За ним следуют заместитель генерального директора по производству (от 750 тысяч) и заместитель главного геолога (450 тысяч). Также в список попали водители категории СЕ для работы в Усть-Куте с зарплатой до 400 тысяч рублей за вахту и машинисты харвестера с оплатой от 200 тысяч рублей.
