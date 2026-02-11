Врач-имплантолог в Иркутской области может получать до 890 тысяч рублей

В топ-10 вакансий с самыми высокими зарплатами в регионе лидирует врач стоматолог-хирург-имплантолог с доходом от 890 тысяч рублей на руки. За ним следуют заместитель генерального директора по производству (от 750 тысяч) и заместитель главного геолога (450 тысяч). Также в список попали водители категории СЕ для работы в Усть-Куте с зарплатой до 400 тысяч рублей за вахту и машинисты харвестера с оплатой от 200 тысяч рублей.