Владелец «Вкусно — и точка» заявил, что не ждёт возвращения McDonald’s

Александр Говор, купивший активы ушедшей из России сети, сообщил, что переговоры в случае решения McDonald’s вернуться будут вестись в правовом поле. Однако он сомневается в таком развитии событий.
«Моё личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определённые договорённости, они подписаны. Обязательства, которые я на себя взял, я должен был выполнить через два года. Я выполнил их через полтора — на полгода раньше», — рассказал Говор.
По его словам, контактов с американской компанией сейчас нет. Говор также отметил, что российские потребители уже привыкли к новой сети.
Владелец «Вкусно — и точка» сообщил, что его сеть по показателям 2024 года уже превзошла прежнего оператора. Компания отказалась от некоторых сложных корпоративных стандартов, что позволило ускорить внедрение новинок в меню.
Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи оценил потенциальное возвращение McDonald’s как лучшую рекламу для компании. Он ссылался на существование опциона на обратный выкуп доли. Эйджи отметил, что успешное возвращение сети стало бы исключительным рекламным случаем. Напомним, McDonald’s приостановил работу в России весной 2022 года.
