Владелец «Вкусно — и точка» заявил, что не ждёт возвращения McDonald’s

«Моё личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определённые договорённости, они подписаны. Обязательства, которые я на себя взял, я должен был выполнить через два года. Я выполнил их через полтора — на полгода раньше», — рассказал Говор.