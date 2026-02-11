Ричмонд
Мигрант во Владивостоке лишился патента из-за поддельного договора

По факту организации схемы идет расследование.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке прокуратура добилась через суд аннулирования патента на работу у иностранного гражданина. Основанием стали нарушения при его оформлении. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Мужчина оформил документы не для реальной работы в краевой столице, а с иной целью — получить разрешение на временное проживание в России. Для этого он заключил фиктивный трудовой договор, не имея намерения трудиться на территории Владивостока.

Прокурор Ленинского района Владивостока обратился в суд с иском о признании патента недействительным. Суд поддержал позицию надзорного ведомства и удовлетворил требования в полном объеме. Патент аннулировали, иностранный гражданин выехал с территории Российской Федерации.

«По данному факту открыто уголовное дело по статье УК РФ “Организация незаконной миграции”. Ход и результаты расследования поставлены на контроль», — рассказали в прокуратуре Приморского края.