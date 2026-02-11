Сварщики возглавили список самых оплачиваемых профессий в январе

Ранее стало известно, что «Почта России» рискует лишиться порядка 60 тысяч сотрудников к концу 2026 года на фоне массового исхода кадров после новогодних праздников. С начала года компанию покинули около пяти тысяч почтальонов, операторов и управляющих отделениями. Основной причиной увольнений называют низкие зарплаты при постоянном росте нагрузки. Столичные служащие в среднем зарабатывают приблизительно 43 тысячи рублей, сотрудники почтовой доставки — не более 30 тысяч, тогда как в областях доход редко превышает 25 тысяч.