Сварщики возглавили список самых оплачиваемых профессий в январе

В январе 2026 года на рынке труда России наибольшие доходы фиксировались у сварщиков, дата-сайентистов и DevOps-инженеров. Медианный заработок первых составил 267 300 рублей, вторых — 250 000 рублей, третьих — 216 800 рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.

Источник: Life.ru

Согласно сервису, количество предложений с оплатой выше 200 тысяч рублей достигло 160 тысяч, что в 2,1 раза превышает январский показатель прошлого года.

Кроме того, в пятёрку наиболее высокооплачиваемых профессий вошли агенты по недвижимости с зарплатой 203 000 рублей и геологи — 197 900 рублей. Доход этих специалистов в 2,5−3 раза превышает среднюю медиану по стране, которая в январе составила 81 310 рублей.

Ранее стало известно, что «Почта России» рискует лишиться порядка 60 тысяч сотрудников к концу 2026 года на фоне массового исхода кадров после новогодних праздников. С начала года компанию покинули около пяти тысяч почтальонов, операторов и управляющих отделениями. Основной причиной увольнений называют низкие зарплаты при постоянном росте нагрузки. Столичные служащие в среднем зарабатывают приблизительно 43 тысячи рублей, сотрудники почтовой доставки — не более 30 тысяч, тогда как в областях доход редко превышает 25 тысяч.

