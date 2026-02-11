В Астане школьники 11 февраля останутся дома

«В связи с ухудшением погодных условий 11 февраля учащиеся 0−6 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении городского центра мониторинга.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области и Семее школьники первой смены и студенты 11 февраля также будут учиться дистанционно.
В Актюбинской области на дистанционный режим обучения переходят учащиеся 1−11 классов первой и второй смен во всех учреждениях образования.
Ранее «Курсив» писал об ограничениях на дорогах из-за непогоды.
Акмолинская область:
на участке автодороги Астана — Караганда — Алматы км. 30 — 92 (ПВП Жибек жолы — граница Карагандинской области).
Карагандинская область:
на участке автодороги Астана — Караганда — Алматы км. 92 — 164 (граница Акмолинской области — ПВП Темиртау).
Ориентировочное время открытия движения — 11 февраля 2026 года в 11:00.
Абайская область:
С 02:00 обещали открыть движение только для легковых видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Семей — граница РФ (п/п Ауыл) км 2 — 113 (город Семей — граница РФ).
ВКО:
В ВКО в 06:30 откроют движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Алматы — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ км 1104 — 1191 (село Глубокое — город Шемонаиха).
Сейчас, как отметили в «КазАвтоЖол», дорожные службы очищают дороги от снега и посыпают их противогололедными материалами.