В Астане школьники 11 февраля останутся дома

Столичных учащихся первой смены решением властей перевели на дистанционку из-за сильного ветра и гололеда.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с ухудшением погодных условий 11 февраля учащиеся 0−6 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении городского центра мониторинга.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области и Семее школьники первой смены и студенты 11 февраля также будут учиться дистанционно.

В Актюбинской области на дистанционный режим обучения переходят учащиеся 1−11 классов первой и второй смен во всех учреждениях образования.

Ранее «Курсив» писал об ограничениях на дорогах из-за непогоды.

Акмолинская область:

на участке автодороги Астана — Караганда — Алматы км. 30 — 92 (ПВП Жибек жолы — граница Карагандинской области).

Карагандинская область:

на участке автодороги Астана — Караганда — Алматы км. 92 — 164 (граница Акмолинской области — ПВП Темиртау).

Ориентировочное время открытия движения — 11 февраля 2026 года в 11:00.

Абайская область:

С 02:00 обещали открыть движение только для легковых видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Семей — граница РФ (п/п Ауыл) км 2 — 113 (город Семей — граница РФ).

ВКО:

В ВКО в 06:30 откроют движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Алматы — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ км 1104 — 1191 (село Глубокое — город Шемонаиха).

Сейчас, как отметили в «КазАвтоЖол», дорожные службы очищают дороги от снега и посыпают их противогололедными материалами.