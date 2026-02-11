Омский «Авангард» встретится с «Адмиралом» во Владивостоке

Сегодня, 11 февраля, во Владивостоке состоится ключевой матч регулярного чемпионата КХЛ: хоккейный клуб «Авангард» (Омск) встретится с местным «Адмиралом». Для омичей игра — шанс укрепить позиции на второй строчке турнирной таблицы, для хозяев — возможность выйти из затянувшегося кризиса.
«Адмирал» переживает непростые времена: команда потерпела поражение в 9 из 10 последних матчей, а на домашнем льду серия неудач достигла 5 игр. В противовес этому «Авангард» демонстрирует впечатляющую выездную статистику — 5 побед подряд в гостях. Омским ястребам важно сохранить высокий турнирный статус, и текущая форма внушает оптимизм.
История личных встреч также говорит в пользу омичей. В последней игре (конец января) «Авангард» уверенно взял верх со счётом 5:2. За последние 6 матчей команды омичи выиграли 5, а последняя победа «Адмирала» датируется ноябрём прошлого года. Статистика явно на стороне гостей.
Для «Авангарда» предстоящий матч — шанс реабилитироваться после досадного поражения в предыдущем туре. Набранные очки станут весомым вкладом в борьбу за место в плей‑офф. Начало игры — в 12:30 по омскому времени.
Ранее мы сообщали, что Александр Свитов вернётся на тренерский мостик «Авангарда» в начале марта после успешно проведённой операции.