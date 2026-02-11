Омский «Авангард» встретится с «Адмиралом» во Владивостоке

История личных встреч также говорит в пользу омичей. В последней игре (конец января) «Авангард» уверенно взял верх со счётом 5:2. За последние 6 матчей команды омичи выиграли 5, а последняя победа «Адмирала» датируется ноябрём прошлого года. Статистика явно на стороне гостей.