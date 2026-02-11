Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 февраля

Звезды будут склонять Тельцов к манипуляции людьми, но и сами окружающие будут охотно подчиняться. Причем представители знака будут убеждены, что делают это не ради личной выгоды, а ради общих целей, к примеру для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Тельцы могут использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги.