Теперь Нипах: как появляются вирусы и чем для мира обернулись эпидемии прошлого

Из всех эпидемических заболеваний самым страшным является чума. От нее погибли сотни миллионов человек, в 14 веке — треть населения Европы. В Москве умерла вся семья великого князя Симеона Гордого. Чума описана в мировой литературе, в том числе Пушкиным. Но в 18 веке чума из Европы постепенно ушла, хотя лечить ее не умели (в Россию последний раз заглянула в 1770 году при Екатерине Великой). Что случилось? Почему эпидемия протрубила отбой? До открытия чумной бациллы в лаборатории Пастера было больше ста лет. Оказалось, чуму победил землепашец: масштабная распашка земель лишила грызунов, переносчиков чумной бациллы, естественной среды обитания. Так плуг победил чуму!