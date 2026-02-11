Теперь Нипах: как появляются вирусы и чем для мира обернулись эпидемии прошлого

Вспышка вируса Нипах зафиксирована в Индии. По своей опасности для человечества он якобы может дать фору COVID-19. Но пока прогнозов никто не дает, «Вечерняя Москва» решила вспомнить, чем для нас обернулись другие эпидемии.
В Индии в штате Западная Бенгалия зафиксирована вспышка опасного для человека вируса Нипах. Вирус, подобно энцефалиту, поражает мозг, смертность достигает 75 процентов, а вакцины не существует.
Всемирная организация здравоохранения, учитывая горький опыт, включила вирус Нипах в десятку самых опасных инфекций. Чтобы предотвратить его распространение, во многих странах введена проверка прибывающих из Индии пассажиров.
Установлено, что вирус Нипах может передаваться человеку от животных, чаще всего от свиней и летучих мышей разных видов.
Нипах был обнаружен четверть века назад, это результат бесконечных мутаций и эволюции вирусов. Первая вспышка произошла в 1998 году в Малайзии и перекинулась на соседний Сингапур. Погибли 105 человек, но уничтожить пришлось миллион свиней. От вируса Нипах страдали Бангладеш, индийский штат Керала и чаще всего Западная Бенгалия, что позволяет экспертам считать вирус Нипах эндемическим заболеванием, который живет исключительно в отдельном регионе.
Другие эксперты считают, что эта версия проникнута необоснованным оптимизмом. Холера, о которой писал еще Гиппократ, до начала 19 века тоже была локализована в Бенгалии. Но спасибо Англии, над которой никогда не заходило солнце! С колонизацией Индии холера быстро распространилась по планете и немилосердно косила большие города. Не щадила и Россию, где случались холерные бунты. В 19 веке холера, возбудитель которой был неизвестен, унесла больше жизней, чем любая другая эпидемия.
Нипах не единственная угроза человечеству. В США идет дискуссия о «болезни Х», которая грозит накрыть планету. Это сразу четыре вируса-мутанта, которые таят опасные заболевания — обезьянья оспа, краснуха, птичий грипп и вирус Оропуш из группы геморрагических лихорадок.
Откуда берутся вирусы, несмотря на все усилия ученых, до сей поры остается тайной. Нобелевский лауреат Питер Медовар описал вирус как «фрагмент ДНК, заключенный в обертку из плохих новостей». Вирусы появились через 100 миллионов лет после рождения Земли и станут ее последними обитателями. Размер вируса — несколько десятков нанометров. Разница между вирусом и инфузорией — как между муравьем и баскетболистом.
Назвать вирус живым организмом никак нельзя. Это нежить и вампир, который присасывается к клетке и коробит ее. Как вздумается. Сколько на планете вирусов? Если вообразить пляж от Земли до Солнца шириной 100 миллионов километров, песчинок на нем было бы столько же, сколько вирусов вокруг нас.
Согласно древней китайской мудрости любой кризис открывает новые возможности. Пандемия ковида подтвердила это правило. Развитие получил новый и важный для экономики социальный феномен — дистанционная работа. Мы даже газету научились делать на удаленке! Могучий толчок пережил сектор ИТ. На волне этих новаций произошел бурный взрыв интереса к искусственному интеллекту, который можно считать социальной вакциной от пандемии.
Да, надо признать, что ИИ — это неочевидное, но прямое следствие ковида. Без зловредного вируса искусственный интеллект оставался бы предметом лабораторных исследований, но всеобщий карантин привел в действие судьбоносный механизм замены человека машиной.
Из всех эпидемических заболеваний самым страшным является чума. От нее погибли сотни миллионов человек, в 14 веке — треть населения Европы. В Москве умерла вся семья великого князя Симеона Гордого. Чума описана в мировой литературе, в том числе Пушкиным. Но в 18 веке чума из Европы постепенно ушла, хотя лечить ее не умели (в Россию последний раз заглянула в 1770 году при Екатерине Великой). Что случилось? Почему эпидемия протрубила отбой? До открытия чумной бациллы в лаборатории Пастера было больше ста лет. Оказалось, чуму победил землепашец: масштабная распашка земель лишила грызунов, переносчиков чумной бациллы, естественной среды обитания. Так плуг победил чуму!
Вирус сыграл важную роль в превращении США в мировую империю. В 1803 году из-за желтой лихорадки в Санта-Доминго полегла 40-тысячная армия Франции, что поставило крест на мечте Наполеона о колониальной империи. В итоге Франция продала США огромную Луизиану, что положило начало бесконечной череде американских приобретений. То есть о Гренландии без вируса желтой лихорадки мы бы даже не услышали!
Таких примеров в истории тьма-тьмущая. В Англии из-за оспы вымерли Стюарты, и на трон села Ганноверская династия, плоды деятельности которой мы расхлебываем поныне. Сыпной тиф в России выкосил армию Наполеона до жалких 10 тысяч, а иначе, быть может, не было бы Ватерлоо и острова Святой Елены, а значит, и наших декабристов, запустивших маховик революций в России….
Вирусы опасны, но они важны, борьба с ними меняет мировоззрение человека. Древний ужас перед эпидемиями сменился пониманием того, что мироздание — это огромная машина, которая поддается пониманию и регулированию. Отступление чумы, оспы, малярии предшествовало научно-техническому взрыву в 19 веке….
К каким последствиям приведет противодействие новейшим вирусам? Вопрос, конечно, интересный, но прогнозов пока не слышно.
