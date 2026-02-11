Иванников: трекер для слежки за Алексеевым могла установить Серебрицкая

Во время съема жилья в одном доме с замглавой ГРУ Владимиром Алексеевым объявленная в розыск в РФ Зинаида Серебрицкая могла установить трекеры для слежки за российским генералом, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, покушение на генерала Алексеева было совершено 6 февраля. В него выстрелил Любомир Корба, который попытался скрыться в ОАЭ, но его задержали и вернули в Москву. Его пособниками были Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая.
Позже задержали еще и сына Васина — Павла. Именно он, по данным ФСБ, обеспечил ранее задержанных фигурантов дела машиной для наблюдения за генералом, а также купил трекер для слежки за маршрутом Алексеева.
«Подобный трекер мог фиксировать на видео приход и уход генерала и членов его семьи домой. Он также мог фиксировать движение. Его могли разместить в подъезде, за коробом с электропроводкой, или скрытно разместить на лестничной площадке, или установить во дворе дома. Не исключено, что этим занималась именно Серебрицкая, поскольку она несколько месяцев снимала квартиру в доме, где жил генерал. Она могла спокойно перемещаться по этажам, заходить на любую лестничную площадку, общаться с соседями», — пояснил Иванников.
Ранее ветеран «Альфы» Сергей Гончаров сообщил, что Серебрицкую уничтожат как отработанный материал, поскольку для Украины она больше не представляет никакой ценности. Гончаров предрек Серебрицкой судьбу предателя Кузьминова.