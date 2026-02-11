Названы самые высокооплачиваемые вакансии января 2026: кто попал в топ в России

В топ-3 также вошли должности дата-сайентиста с зарплатой в 250 тысяч рублей и DevOps-инженера — 216 тысяч рублей. В январе было предложено около 160 тысяч вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Это на 109% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.