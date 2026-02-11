Названы самые высокооплачиваемые вакансии января 2026: кто попал в топ в России

В России в январе 2026 года самой высокооплачиваемой вакансией стала должность сварщика с зарплатой 267 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
В топ-3 также вошли должности дата-сайентиста с зарплатой в 250 тысяч рублей и DevOps-инженера — 216 тысяч рублей. В январе было предложено около 160 тысяч вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Это на 109% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Игнатова отметила, что в топ-5 высокооплачиваемых вакансий вошли также агенты по недвижимости (203 000 рублей) и геологи (197 900 рублей). Она добавила, что высокие доходы чаще всего предлагаются для дефицитных профессий.
Ранее KP.RU писал, что работники в отрасли по добыча металлических руд получают от 200 тысяч рублей в месяц. Такая же средняя зарплата у сотрудников в области космического транспорта и на производстве табачных изделий.