Рыбак в Замбии прыгнул в реку к крокодилам, спасаясь от слонов

В Замбии 52-летний рыбак, спасаясь от стада разъяренных слонов, вынужденно прыгнул в реку, кишащую крокодилами, где подвергся нападению и позже скончался от полученных ран.
Инцидент произошел, когда трое мужчин возвращались с рыбалки и наткнулись на слонов. Один из них, Дин Ньиренда, оказался загнан в приток реки Луангва. Спасаясь от слонов, он прыгнул в воду, где на него сразу же напал нильский крокодил.
По словам очевидцев, рыбак сумел отбиться от рептилии палкой, вырвать ногу из ее пасти и выбраться на берег. Там его товарищи, наблюдавшее за схваткой издалека, попытались остановить кровотечение, но спасти мужчину не удалось. Река Луангва известна одной из самых высоких концентраций агрессивных нильских крокодилов в Африке, сообщает BBC News.
До этого в Мозамбике во время наводнений мужчина погиб в результате нападения хищной рептилии. Крокодил напал на человека, когда тот подошел слишком близко к воде, и почти полностью его проглотил.
В середине декабря 2025 года крокодил напал и утащил в воду 16-летнюю девушку в Уганде. Перед этим хищник не ел порядка 30 дней. Рептилия трижды всплывала на поверхность, держа девушку в пасти.