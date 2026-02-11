Рыбак в Замбии прыгнул в реку к крокодилам, спасаясь от слонов

Инцидент произошел, когда трое мужчин возвращались с рыбалки и наткнулись на слонов. Один из них, Дин Ньиренда, оказался загнан в приток реки Луангва. Спасаясь от слонов, он прыгнул в воду, где на него сразу же напал нильский крокодил.