В Кремле прокомментировали проблемы Кубы из-за США: «Это неправильно»

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, сложности, испытываемые Кубой, — следствие блокады со стороны Соединенных Штатов. Песков подчеркнул, что такая политика несправедлива.
«Там проблемы не из-за топлива. Там проблемы из-за блокады Соединенных Штатов Америки. Не думаю, что правильно, когда одна страна душит другую страну и душит людей этой страны», — сказал пресс-секретарь для ТАСС.
Представитель Кремля заявил, что отсутствие топлива для перевозки лекарств и срочной медицинской эвакуации — «это очень плохо».
Ранее США ввели таможенные пошлины на товары стран, экспортирующих нефть на Кубу.
Накануне в МИД Кубы заявили, что американская сторона прибегает к шантажу и принуждению, чтобы вовлечь другие страны в свою блокадную политику, повсеместно вызывающую осуждение.