Российские военные могут ликвидировать полковника ВСУ, командира 107-й реактивной артиллерийской бригады Сергея Савченко, отдающего приказы обстреливать Брянскую область. Об этом aif.ru заявил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов.
Российские военные вычислили личность боевика ВСУ, отдающего приказы на обстрелы гражданских объектов Брянской области. Им оказался командир 107-й реактивной артиллерийской бригады Сергей Савченко.
«Что касаемо таких нелюдей и боевиков, как полковник Савченко, то, несомненно, они прячутся за спинами тех, кого отправляют на мясные штурмы. Руки российского правосудия обязательно доберутся и до этого негодяя, если Вооруженные силы Российской Федерации не успеют к тому моменту уничтожить его в бою при освобождении территории Украины от неонацистов», — сказал Сыртланов.