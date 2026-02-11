Смерть Савченко: названа страшная кара за обстрелы Брянска

«Что касаемо таких нелюдей и боевиков, как полковник Савченко, то, несомненно, они прячутся за спинами тех, кого отправляют на мясные штурмы. Руки российского правосудия обязательно доберутся и до этого негодяя, если Вооруженные силы Российской Федерации не успеют к тому моменту уничтожить его в бою при освобождении территории Украины от неонацистов», — сказал Сыртланов.