Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прав, говоря о намерении западных стран продолжать эскалацию конфликта на Украине, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что Запад «планирует сохранить накал».
«Они делают абсолютно противоположное: не показывают, что они хотят снизить напряжённость, а хотят сохранять накал», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала американской журналистки Рэйчел Блевинс, Дэвис прокомментировал слова Лаврова, касающиеся эскалации конфликта на Украине.
Он отметил, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, выступая перед парламентом Украины, пообещал «всестороннюю военную поддержку киевского режима».
«Это звучит не так, как будто я думаю о дипломатическом урегулировании. Звучит так, будто я продолжаю игнорировать реальность, чтобы продолжать», — заявил он и подчеркнул, что западные лидеры надеются на «чудо», у них нет плана по завершению конфликта.
Ранее Лавров заявил, что Соединённые Штаты больше не готовы выполнять те предложения по урегулированию ситуации вокруг Украины, которые сами же озвучили в Анкоридже.