Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвис оценил слова Лаврова о желании Запада продолжать конфликт на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прав, говоря о намерении западных стран продолжать эскалацию конфликта на Украине, заявил Дэниел Дэвис.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прав, говоря о намерении западных стран продолжать эскалацию конфликта на Украине, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

Он уточнил, что Запад «планирует сохранить накал».

«Они делают абсолютно противоположное: не показывают, что они хотят снизить напряжённость, а хотят сохранять накал», — сказал Дэвис.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала американской журналистки Рэйчел Блевинс, Дэвис прокомментировал слова Лаврова, касающиеся эскалации конфликта на Украине.

Он отметил, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, выступая перед парламентом Украины, пообещал «всестороннюю военную поддержку киевского режима».

«Это звучит не так, как будто я думаю о дипломатическом урегулировании. Звучит так, будто я продолжаю игнорировать реальность, чтобы продолжать», — заявил он и подчеркнул, что западные лидеры надеются на «чудо», у них нет плана по завершению конфликта.

Ранее Лавров заявил, что Соединённые Штаты больше не готовы выполнять те предложения по урегулированию ситуации вокруг Украины, которые сами же озвучили в Анкоридже.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше