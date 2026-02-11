Иванников сказал, зачем участник покушения на Алексеева вовлек в дело сына

Члены одной семьи нередко являются участниками одной преступной схемы, как в случае с покушением на замглавы ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, покушение на генерала Алексеева было совершено 6 февраля. В него выстрелил Любомир Корба, который попытался скрыться в ОАЭ, но его задержали и вернули в Москву. Его пособниками были Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая.
Позже стало известно о задержании сына Васина — Павла. Именно он, по данным ФСБ, обеспечил ранее задержанных фигурантов дела машиной для наблюдения за генералом, а также купил видеорегистратор и трекер для слежки за маршрутом военнослужащего.
«В семейных связях участников покушения на Алексеева нет ничего удивительного. Преступления экстремистской и террористической направленности часто имеют глубокие семейные корни. Как правило, нацизм поражает не одного члена семьи, а всю семью. Это настоящая преступная семья, которая обстоятельно готовилась к совершению теракта. Примечательно, что это не первый подобный случай, это происходило на протяжении всей истории существования российских правоохранительных органов», — пояснил эксперт.
Ранее ветеран «Альфы» Сергей Гончаров сообщил, что пособница покушения на убийство замглавы ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая может повторить судьбу предателя Максима Кузьминова, которого убили в Испании.