Как выступили казахстанцы в четвертый день Олимпиады-2026

Как пишет sportarena.kz, в этот день казахстанские спортсмены не смогли завоевать медаль на XXV зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.
- Так, казахстанские лыжницы Дарья Ряжко, Анна Мельник, Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина не сумели попасть в следующий раунд в спринте. Все финишировали за пределами топ-50. Среди мужчин не смогли пробиться Виталий Пухкало, Амиргали Муратбеков и Наиль Башмаков.
- В шорт-треке представители Казахстана не прошли отборочные забеги. На дистанции 500 метров неудачно выступили Ольга Тихонова и Яна Хан. В забеге на 1000 м не прошел в четвертьфинал Денис Никиша. В смешанной командной эстафете наши спортсмены также потерпели неудачу.
- Биатлонисты Владислав Киреев и Асет Дюсенов по итогам индивидуальной гонки на 20 км заняли 53-е и 74-е места.
- В соревнованиях по фристайл-могулу у мужчин Павел Колмаков пробился в финальный раунд, заняв в квалификации девятое место. Казахстанки тоже не вышли в следующий этап: Анастасия Городко стала 12-й, Юлия Галышева — 14-й, а Аяулым Амренова — 20-й. Эти трое получат еще шанс побороться за выход в финальный раунд.
Фигурист Михаил Шайдоров занял пятое место по итогам короткой программы. Его ожидает произвольная программа, которая состоится 13 февраля.