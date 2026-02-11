Троллейбусный маршрут № 9 в Хабаровске расширят с 1 мая

По словам специалиста, уже сейчас троллейбусы доезжают до новой остановки, однако официальное утверждение маршрута и внесение изменений в документацию станут возможны только с начала мая. Инициатива связана с активным развитием района: в последнее время там ведётся частная застройка, и местные жители неоднократно обращались в «ГЭТ» с просьбой организовать стоянку общественного транспорта.