Троллейбусный маршрут № 9 в Хабаровске расширят с 1 мая

С 1 мая в расписание троллейбусного маршрута № 9 внесут изменения — будет добавлена новая остановка на улице Фруктовой. Об этом сообщила Анна Мухина, начальник службы эксплуатации МУП «ГЭТ». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По словам специалиста, уже сейчас троллейбусы доезжают до новой остановки, однако официальное утверждение маршрута и внесение изменений в документацию станут возможны только с начала мая. Инициатива связана с активным развитием района: в последнее время там ведётся частная застройка, и местные жители неоднократно обращались в «ГЭТ» с просьбой организовать стоянку общественного транспорта.
Троллейбусный маршрут № 9, соединяющий центральную часть города с Берёзовкой, запущен менее семи месяцев назад, но уже доказал свою востребованность.
За подробной информацией можно обратиться по телефону: 46 12 38.