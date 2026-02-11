Жители Петропавловска пожаловались на неработающие теплые остановки за 150 млн тенге

По данным телеканала, жители Петропавловска второй год подряд жалуются на теплые остановки. Из бюджета на них потратили свыше 150 млн тенге, но, как утверждают пассажиры, согреться в них удается далеко не всегда.
Эти остановочные павильоны два года назад наделали немало шума. Новые остановки, за 8,5 млн каждая, вызвали возмущения горожан из-за стоимости. По заверениям местных властей, установленные конструкции должны были защитить петропавловцев от палящего солнца, проливных дождей и, что самое главное, согреть в лютые морозы. Однако проблема так и не решилась.
Всего приобрели 18 современных остановок, которые разместили в различных микрорайонах города. Люди признаются, что порой в них невозможно находиться из-за зловонного запаха и скопившегося мусора. Но если последнее можно списать на поведение самих горожан, то к системе обогрева павильонов вопросов гораздо больше.
В городском отделе ЖКХ пояснили, что о проблеме знают и всячески пытаются ее решить. Сбои в работе системы обогрева крытых конструкций действительно есть, но их устраняют.
На текущий момент все 18 крытых остановочных павильонов подключены к системе отопления. Ранее отопление в отдельных павильонах отсутствовало из-за необходимости переподключения электропитания в связи с повышенными требованиями к мощности отопительного оборудования. После выполнения технических работ и приведения электросетей в соответствие с нормативными требованиями, подключение к теплу было обеспечено в полном объеме.