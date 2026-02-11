Жители Петропавловска пожаловались на неработающие теплые остановки за 150 млн тенге

Эти остановочные павильоны два года назад наделали немало шума. Новые остановки, за 8,5 млн каждая, вызвали возмущения горожан из-за стоимости. По заверениям местных властей, установленные конструкции должны были защитить петропавловцев от палящего солнца, проливных дождей и, что самое главное, согреть в лютые морозы. Однако проблема так и не решилась.