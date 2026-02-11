У россиян появится «тревожная кнопка» для защиты от мошенников

На «Госуслугах» появится «тревожная кнопка» от мошенников. Пользователи смогут мгновенно сообщать о кибермошенничестве через новую функцию на портале.
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, по которому на портале «Госуслуги» запустят «тревожную кнопку» для борьбы с кибермошенниками. Эта мера входит во второй пакет инициатив по противодействию цифровым мошенничествам.
Функция позволит гражданам оперативно отправлять сигнал в государственную систему «Антифрод», если они заподозрят, что с ними связался мошенник. Конкретный список данных, которые можно будет передать через кнопку, а также порядок реагирования ведомств определит правительство РФ.
Идея в том, чтобы пользователь мог одним кликом остановить возможное мошенничество и побудить госструктуры вмешаться в ситуацию, передает ТАСС.
Арсений Луговой.