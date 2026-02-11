Ричмонд
В России отреагировали на новости о возвращении McDonald’s: «Прежних очередей не будет»

Владелец «Вкусно — и точка» не поверил в возвращение McDonald’s в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Покупатель ресторанов McDonald’s Александр Говор считает, что обратный выкуп заведений американской сетью маловероятен и невыгоден для нее.

«Мое личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны», — сказал Говор для РБК.

Если McDonald’s все же решит реализовать опцион на обратный выкуп, переговоры будут вестись строго в правовом поле. Однако, владелец «Вкусно — и точка» сомневается, что такая ситуация вообще возникнет.

По словам Говора, россияне уже привыкли к замене McDonald’s — «Вкусно — и точка», поэтому прежнего потока гостей у американского бренда не будет.

Работа сети McDonald’s в России была приостановлена в марте 2022 года.

Накануне McDonald’s зарегистрировал одноименный товарный знак в России с возможностью ссуществлять продажи продуктов питания, готовых блюд и напитков.