Иркутские хирурги удалили почку 14-летней девочке ради спасения ее жизни

Хирурги Иркутской областной детской клинической больницы выполнили сложную малоинвазивную операцию 14-летней пациентке, полностью удалив нефункционирующую почку. Вмешательство было жизненно необходимым для нормализации опасного для жизни уровня артериального давления.
Как сообщил в своем Telegram-канале главный врач больницы, профессор Юрий Козлов, операция стала исключением из общего правила детской хирургии, которая обычно направлена на восстановление органов. В данном случае сохранить орган было невозможно.
«Показание было абсолютным: почка, которая должна была фильтровать кровь, превратилась в участок рубцовой ткани диаметром 3 см и стала источником смертельно опасной гипертензии», — пояснил Юрий Козлов.
Операция — тотальная нефрэктомия — была проведена через минимальные разрезы, что значительно снизило травматичность процедуры и ускорит последующую реабилитацию юной пациентки.
«Не всегда можно сохранить. Но всегда — необходимо сделать всё, чтобы спасти целое, даже ценой удаления части. Благодаря этому у наших пациентов появляется шанс жить без боли, расти и мечтать», — подчеркнул главврач Юрий Козлов.
Состояние пациентки после операции стабильное, врачи прогнозируют полную нормализацию давления и возвращение к обычной жизни.
Ранее выживший в ДТП мужчина рассказал, как заново учился ходить.