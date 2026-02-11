В России могут изменить оплату штрафов: граждане будут тратиться меньше

Напомним, с 1 января 2025 года штрафы в России выросли в полтора раза. А скидка за своевременную оплату, наоборот, снизилась — с 50% до 25%. Путем простых арифметических расчетов несложно выяснить: если платить со скидкой, то за каждое нарушение ПДД придется выложить в 2,25 раза больше, чем ранее. При этом срок уплаты штрафа с дисконтом увеличился с 20 до 30 дней.