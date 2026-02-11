В России могут изменить оплату штрафов: граждане будут тратиться меньше

Комиссию банков при оплате штрафов физическими лицами за нарушения ПДД следует отменить. С таким предложением к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной обратился глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.
«Просим рассмотреть предложение относительно отмены комиссии кредитных организаций при оплате штрафов за нарушения ПДД физическими лицами», — говорится в обращении.
Сенатор обратил внимание, что в стране растет и количество штрафов, и суммы увеличиваются. Так, только за 2024 год в России возбудили 255 млн административных дел и выписали штрафы на 176,3 млрд рублей. А по итогам прошлого года число возбужденных административных дел составило 232 миллиона.
Напомним, с 1 января 2025 года штрафы в России выросли в полтора раза. А скидка за своевременную оплату, наоборот, снизилась — с 50% до 25%. Путем простых арифметических расчетов несложно выяснить: если платить со скидкой, то за каждое нарушение ПДД придется выложить в 2,25 раза больше, чем ранее. При этом срок уплаты штрафа с дисконтом увеличился с 20 до 30 дней.
