ФАС проверит коммунальные тарифы после жалоб на рост платежей

В ФАС подчеркнули, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2 процентных пункта, и это должно было повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг без полного учёта повышения — примерно на 1,7%. При этом ведомство отдельно отметило: речь идёт именно об изменении налогообложения, а не о пересмотре регулируемых тарифов, которые утверждаются в установленном порядке.