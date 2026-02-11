ФАС проверит коммунальные тарифы после жалоб на рост платежей

Федеральная антимонопольная служба объявила о проверках тарифов на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Речь идёт об электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, а также газоснабжении.
В ФАС подчеркнули, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2 процентных пункта, и это должно было повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг без полного учёта повышения — примерно на 1,7%. При этом ведомство отдельно отметило: речь идёт именно об изменении налогообложения, а не о пересмотре регулируемых тарифов, которые утверждаются в установленном порядке.
Поводом для контрольно-надзорных действий стали публикации в СМИ и обращения жителей о росте платежей выше указанного уровня. Уже с начала февраля центральный аппарат ФАС проверяет органы регулирования в Тюменской области, ХМАО — Югре и ЯНАО; плановые проверки также заявлены в Сахалинской и Псковской областях и в Удмуртии. В течение года территориальные управления ФАС отдельно будут проверять тарифные решения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.