ФАС проверит коммунальные тарифы после жалоб на рост платежей

Пока проверки проходят лишь в нескольких регионах. Омской области в их числе нет.

Источник: Om1 Омск

Федеральная антимонопольная служба объявила о проверках тарифов на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Речь идёт об электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, а также газоснабжении.

В ФАС подчеркнули, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2 процентных пункта, и это должно было повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг без полного учёта повышения — примерно на 1,7%. При этом ведомство отдельно отметило: речь идёт именно об изменении налогообложения, а не о пересмотре регулируемых тарифов, которые утверждаются в установленном порядке.

Поводом для контрольно-надзорных действий стали публикации в СМИ и обращения жителей о росте платежей выше указанного уровня. Уже с начала февраля центральный аппарат ФАС проверяет органы регулирования в Тюменской области, ХМАО — Югре и ЯНАО; плановые проверки также заявлены в Сахалинской и Псковской областях и в Удмуртии. В течение года территориальные управления ФАС отдельно будут проверять тарифные решения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.